Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1892 года G "Тип 1890-1892" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,25 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 304,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1892 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3933 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 390 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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