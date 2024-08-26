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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1892 года G "Тип 1890-1892" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1892 года G "Тип 1890-1892" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1892 года G "Тип 1890-1892" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,25 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 304,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1892
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1892 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3933 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 390 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 20 пфеннигов 1892 G на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 20 пфеннигов 1892 G на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 20 пфеннигов 1892 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 20 пфеннигов 1892 G на аукционе Via - October 15, 2021
Продавец Via
Дата 15 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 G на аукционе Coinhouse - June 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 G на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1892 G на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 G на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 G на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 G на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 G на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1892 G на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 G на аукционе Heritage - May 30, 2003
Германия 20 пфеннигов 1892 G на аукционе Heritage - May 30, 2003
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2003
Сохранность AU50 ANACS
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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