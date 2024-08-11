Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1892 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1892 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2667 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- 17 Auctions (1)
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск