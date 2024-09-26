Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1892 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1892 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1892 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 418,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1892
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1892 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1072 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 525 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Darabanth (1)
  • Grün (4)
  • Heritage (2)
  • Künker (8)
  • WAG (3)
  • Westfälische (1)
  • Денга1700 (2)
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1892 D на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1892 D на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1892 D на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Heritage - May 1, 2012
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Heritage - January 11, 2012
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Heritage - January 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 января 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1892 D на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 марка 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1892 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск