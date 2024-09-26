Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1892 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 418,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1892 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1072 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 525 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2014.
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Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность UNC
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
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Где продать?
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