Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1892 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 224,009
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1892 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2100 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PF58 NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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