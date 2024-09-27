5 марок 1892 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1892 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2100 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

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