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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1892 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1892 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1892 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 224,009

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1892
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1892 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2100 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
2561 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PF58 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PF58 NGC
Цена
Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
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Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PF58 NGC
Цена
Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность PF58 NGC
Цена
Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1892 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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