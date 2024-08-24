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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1892 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1892 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1892 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 223,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1892
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1892 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1888 проданному на аукционе SINCONA AG за 1400 CHF. Торги состоялись 22 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (3)
  • Höhn (2)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Numis.be (1)
  • Rauch (1)
  • Teutoburger (4)
Германия 1 марка 1892 E на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1892 E на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Германия 1 марка 1892 E на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Германия 1 марка 1892 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1892 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1892 E на аукционе Rauch - November 19, 2017
Продавец Rauch
Дата 19 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1892 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1892 E на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1892 E на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1892 E на аукционе Aurea - December 6, 2014
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1892 E на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1892 E на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1892 E на аукционе Teutoburger - February 22, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1892 E на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1892 E на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1892 E на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1892 E на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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