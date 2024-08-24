Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1892 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 223,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1892 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1888 проданному на аукционе SINCONA AG за 1400 CHF. Торги состоялись 22 мая 2014.
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- Rauch (1)
- Teutoburger (4)
Продавец Rauch
Дата 19 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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