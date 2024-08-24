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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1892 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1892 года A "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1892 года A "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1892
  • Правитель Людвиг IV (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (230)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1892 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе Hess Divo за 15000 EUR. Торги состоялись 25 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2998 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2714 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Гессен" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1892 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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