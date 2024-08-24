20 марок 1892 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1892 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе Hess Divo за 15000 EUR. Торги состоялись 25 декабря 2013.

Сохранность PROOF (20) UNC (11) AU (39) XF (142) VF (18) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (2) AU58 (2) AU55 (2) PF67 (2) PF66 (1) PF65 (3) CAMEO (3) Сервис NGC (12) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

Baldwin's (2)

Bruun Rasmussen (1)

Busso Peus (7)

Cayón (1)

Dorotheum (1)

Emporium Hamburg (17)

Felzmann (1)

Frankfurter (2)

Gärtner (2)

Gorny & Mosch (5)

Grün (16)

Heritage (8)

Hess Divo (3)

HIRSCH (5)

Höhn (1)

Jean ELSEN (1)

Künker (88)

Leu (1)

MARCINIAK (1)

MDC Monaco (1)

Möller (1)

Münzen & Medaillen (1)

Niemczyk (2)

Numimarket (1)

Rapp (1)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (7)

Rhenumis (2)

SINCONA (13)

Sonntag (5)

Teutoburger (10)

UBS (10)

Universum Coins GmbH (1)

V. GADOURY (1)

WAG (6)

Warin Global Investments (1)

Westfälische (3)