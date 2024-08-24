Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1892 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1892
- Правитель Людвиг IV (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (230)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1892 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе Hess Divo за 15000 EUR. Торги состоялись 25 декабря 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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