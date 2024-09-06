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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Гессена 20 марок Германской империи - Германия

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20 марок 1872-1873

Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1873 H 521,000 0 4221872 H 183,000 0 189
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20 марок 1874

Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1874 H 134,000 0 229
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20 марок 1892

Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1892 A 25,000 0 230
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20 марок 1893

Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1893 A 25,000 0 215
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20 марок 1896-1911

Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1896 A 15,000 230 0 911897 A 45,000 400 1 1281898 A 70,000 500 2 1521899 A 40,000 600 1 891900 A 40,000 500 3 801901 A 80,000 600 1 1831903 A 40,000 100 1 961905 A 45,000 200 0 1261906 A 85,000 199 1 1801908 A 40,000 - 0 1031911 A 150,000 - 0 316
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