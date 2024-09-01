Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1911 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 150,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1911
- Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (316)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1911 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1316 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 30 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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