Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1899 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 40,000
- Тираж PROOF 600
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1899
- Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1899 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2978 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 10 марта 2015.
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
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Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 18 ноября 2022
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Дата 16 сентября 2022
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Дата 9 декабря 2021
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Дата 26 марта 2021
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Дата 12 февраля 2021
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Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Дата 3 сентября 2020
Сохранность AU
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