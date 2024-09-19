Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1893 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 25,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1893
- Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (215)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1893 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3289 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8800 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PF61 CAMEO NGC
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Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
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Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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