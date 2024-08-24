20 марок 1903 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1903 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3657 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.

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