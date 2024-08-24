Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1903 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 40,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1903
- Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1903 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3657 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF40
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Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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