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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1903 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1903 года A "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1903 года A "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 40,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1903
  • Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1903 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3657 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе Erwin Dietrich - July 7, 2024
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность VF
Цена
669 $
Цена в валюте аукциона 600 CHF
Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
529 $
Цена в валюте аукциона 490 EUR
Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе Александр - February 10, 2021
Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 20 марок 1903 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 марок 1903 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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