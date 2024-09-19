Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1908 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 40,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1908
- Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1908 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1337 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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