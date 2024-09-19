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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1908 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1908 года A "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1908 года A "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 40,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1908
  • Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1908 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1337 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
674 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1908 A "Гессен" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1908 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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