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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1900 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1900 года A "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1900 года A "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 40,000
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1900
  • Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1900 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2693 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
674 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
615 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
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Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
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Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Warin Global Investments - September 13, 2019
Продавец Warin Global Investments
Дата 13 сентября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Германия 20 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 марок 1900 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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