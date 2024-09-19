Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1900 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 40,000
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1900
- Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1900 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2693 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Warin Global Investments
Дата 13 сентября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Для продажи 20 марок 1900 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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