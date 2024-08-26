Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1898 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 70,000
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1898
- Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (152)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1898 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5984 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
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