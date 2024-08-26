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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1898 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1898 года A "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1898 года A "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 70,000
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1898
  • Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (152)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1898 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5984 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
579 $
Цена в валюте аукциона 540 EUR
Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
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Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность AU53 PCGS
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Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Sovereign Rarities - June 5, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 5 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Holmasto - March 11, 2023
Продавец Holmasto
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Германия 20 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 марок 1898 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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