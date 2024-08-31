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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1896 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1896 года A "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1896 года A "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 15,000
  • Тираж PROOF 230

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1896
  • Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1896 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7796 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
811 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
809 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
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Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе Dorotheum - June 18, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 18 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Гессен" на аукционе Gärtner - February 7, 2020
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1896 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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