Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1896 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 15,000
- Тираж PROOF 230
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1896
- Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1896 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7796 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Baldwin's (1)
- Busso Peus (2)
- Cayón (1)
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (3)
- Felzmann (1)
- Gärtner (2)
- GGN (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (6)
- Helios (1)
- Heritage (1)
- HIRSCH (3)
- Höhn (3)
- Künker (28)
- Leu (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Reinhard Fischer (3)
- SINCONA (3)
- Sonntag (1)
- Stack's (1)
- Teutoburger (8)
- UBS (4)
- WAG (12)
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dorotheum
Дата 18 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 20 марок 1896 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск