20 марок 1892 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1892 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4818 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2800 EUR. Торги состоялись 20 октября 2018.

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