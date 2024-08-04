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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1892 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1892 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1892 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,814,821

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1892
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1892 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4818 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2800 EUR. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Heritage - March 7, 2024
Продавец Heritage
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
516 $
Цена в валюте аукциона 516 USD
Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Coin Cabinet - January 23, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Mowbray Collectables - September 22, 2023
Продавец Mowbray Collectables
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Naumann - July 2, 2023
Продавец Naumann
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Heritage - November 24, 2022
Продавец Heritage
Дата 24 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1892 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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