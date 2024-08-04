Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1892 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,814,821
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1892 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4818 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2800 EUR. Торги состоялись 20 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Anticomondo (1)
- Auction World (2)
- Coin Cabinet (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Gärtner (3)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (3)
- Heritage (2)
- Heritage Eur (1)
- HIRSCH (3)
- Höhn (1)
- Katz (2)
- Kroha (2)
- Künker (12)
- Mowbray Collectables (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Naumann (1)
- Reinhard Fischer (13)
- Rhenumis (2)
- SINCONA (1)
- Teutoburger (3)
- TMAJK sro (1)
- UBS (1)
- V. GADOURY (1)
- WAG (5)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coin Cabinet
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Mowbray Collectables
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 24 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 20 марок 1892 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск