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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 2 марки 1892 года E "Посещение королем монетного двора" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - Пробные 2 марки 1892 года E "Посещение королем монетного двора" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - Пробные 2 марки 1892 года E "Посещение королем монетного двора" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Тираж UNC 1,004

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1892
  • Правитель Георг (Король Саксонии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (120)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 2 марки 1892 года "Посещение королем монетного двора" со знаком E. Это undefined монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1494 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3900 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
2170 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1820 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PF63 NGC
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Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PF66 NGC
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Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 PCGS
Цена
Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1892 E "Посещение королем монетного двора" (Пробные) на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1892 "Посещение королем монетного двора" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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