Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 2 марки 1892 года E "Посещение королем монетного двора" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (120)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 2 марки 1892 года "Посещение королем монетного двора" со знаком E. Это undefined монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1494 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3900 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF64 NGC
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PF63 NGC
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Где продать?
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