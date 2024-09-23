Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1892 года E "Тип 1890-1892" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,25 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 372,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1892 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 15206 проданному на аукционе Heritage Auctions за 588 USD. Торги состоялись 27 марта 2014.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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