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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1892 года E "Тип 1890-1892" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1892 года E "Тип 1890-1892" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1892 года E "Тип 1890-1892" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,25 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 372,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1892
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1892 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 15206 проданному на аукционе Heritage Auctions за 588 USD. Торги состоялись 27 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (4)
Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе Gärtner - October 17, 2022
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе Via - October 15, 2021
Продавец Via
Дата 15 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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