10 пфеннигов 1892 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1892 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1433 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 120 EUR. Торги состоялись 5 мая 2023.

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