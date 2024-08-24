Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1892 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,279,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1892 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3079 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 95 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2013.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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