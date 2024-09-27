Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1892 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 302,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1892 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2387 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 775 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
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