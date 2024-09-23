Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1892 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,195,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1892 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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