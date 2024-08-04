Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1892 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 183,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1892 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2209 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5750 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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