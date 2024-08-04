1 марка 1892 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1892 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1278 проданному на аукционе MDC Monaco за 1100 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.

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