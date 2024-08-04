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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1892 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1892 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1892 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 909,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1892
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1892 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1278 проданному на аукционе MDC Monaco за 1100 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1892 A на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
523 $
Цена в валюте аукциона 490 EUR
Германия 1 марка 1892 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
1159 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Германия 1 марка 1892 A на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1892 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1892 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1892 A на аукционе Heritage - March 24, 2019
Германия 1 марка 1892 A на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1892 A на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1892 A на аукционе Coin Cabinet - June 4, 2017
Продавец Coin Cabinet
Дата 4 июня 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1892 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1892 A на аукционе DNW - September 23, 2016
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1892 A на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1892 A на аукционе HIRSCH - May 9, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1892 A на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1892 A на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1892 A на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1892 A на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1892 A на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1892 A на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1892 A на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1892 A на аукционе Künker - September 25, 2003
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1892 A на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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