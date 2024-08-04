Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1892 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 909,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1892 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1278 проданному на аукционе MDC Monaco за 1100 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coin Cabinet (1)
- DNW (1)
- Grün (5)
- Heritage (1)
- HIRSCH (1)
- Künker (9)
- MDC Monaco (1)
- Numisbalt (1)
- WAG (3)
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
523 $
Цена в валюте аукциона 490 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
1159 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 марка 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск