Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1892 года D "Тип 1890-1892" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,25 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 703,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1892 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5834 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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