Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1892 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1892 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7542 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3100 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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