Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1892 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1892 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1892 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1892
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1892 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7542 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3100 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (4)
  • Künker (5)
  • Teutoburger (2)
  • Westfälische (1)
Германия 10 пфеннигов 1892 J на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2784 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Германия 10 пфеннигов 1892 J на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1892 J на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
3150 $
Цена в валюте аукциона 2900 EUR
Германия 10 пфеннигов 1892 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1892 J на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1892 J на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1892 J на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1892 J на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1892 J на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1892 J на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность VF20 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1892 J на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1892 J на аукционе Teutoburger - May 28, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1892 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 10 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск