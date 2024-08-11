Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1892 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1892
- Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1892 года "Саксен-Веймар-Эйзенах" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1513 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 21 апреля 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец HIRSCH
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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