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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1892 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1892 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1892 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1892
  • Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1892 года "Саксен-Веймар-Эйзенах" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1513 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2570 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
3236 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Leu - July 13, 2023
Продавец Leu
Дата 13 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Stack's - April 21, 2023
Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Stack's - April 21, 2023
Продавец Stack's
Дата 21 апреля 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе HIRSCH - June 19, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 20 марок 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS63 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 марок 1892 "Саксен-Веймар-Эйзенах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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