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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1875 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1875 года A "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1875 года A "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,034,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1875 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7652 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 пфеннигов 1875 A на аукционе Александр - April 17, 2024
Германия 20 пфеннигов 1875 A на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63
Цена
Германия 20 пфеннигов 1875 A на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Германия 20 пфеннигов 1875 A на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 25 PLN
Германия 20 пфеннигов 1875 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 20 пфеннигов 1875 A на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 A на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 A на аукционе iNumis - October 8, 2019
Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1875 A на аукционе Heritage - January 16, 2019
Германия 20 пфеннигов 1875 A на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 A на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 A на аукционе Heritage - June 4, 2004
Германия 20 пфеннигов 1875 A на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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