Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1875 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,034,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1875 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7652 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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