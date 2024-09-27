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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1874 года B "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1874 года B "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1874 года B "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,222,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1874 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2507 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 15 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Via (1)
  • WAG (3)
Германия 20 пфеннигов 1874 B на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 20 пфеннигов 1874 B на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 20 пфеннигов 1874 B на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 B на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 B на аукционе Via - December 29, 2020
Продавец Via
Дата 29 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 B на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 B на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 B на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 B на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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