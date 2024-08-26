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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1874 года G "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1874 года G "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1874 года G "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,281,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1874 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 63399 проданному на аукционе Heritage Auctions за 186 USD. Торги состоялись 17 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (3)
  • WAG (2)
Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 170 USD
Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Heritage - August 31, 2023
Продавец Heritage
Дата 31 августа 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Heritage - May 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Heritage - April 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Heritage - April 6, 2023
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Heritage - April 6, 2023
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Heritage - March 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Heritage - March 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Heritage - March 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Heritage - March 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Heritage - March 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Heritage - March 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Heritage - February 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Heritage - February 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 G на аукционе Heritage - February 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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