Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1874 года G "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,281,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1874 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 63399 проданному на аукционе Heritage Auctions за 186 USD. Торги состоялись 17 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 170 USD
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 августа 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 пфеннигов 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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