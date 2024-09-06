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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1873 года C "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1873 года C "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1873 года C "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 904,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1873 года со знаком C. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3928 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 290 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Heritage (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Leu (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (1)
Германия 20 пфеннигов 1873 C на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Германия 20 пфеннигов 1873 C на аукционе Leu - December 6, 2022
Продавец Leu
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 CHF
Германия 20 пфеннигов 1873 C на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 20 пфеннигов 1873 C на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 C на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 C на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 C на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 C на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 C на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 C на аукционе Heritage - June 4, 2004
Германия 20 пфеннигов 1873 C на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 C на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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