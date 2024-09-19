Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1876 года D "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,152,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1876 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 15 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 550 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wormser Auktionshaus (1)
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pruvost
Дата 25 сентября 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 11 сентября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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