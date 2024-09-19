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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1876 года D "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1876 года D "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1876 года D "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,152,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1876 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 15 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 550 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
  • Stephen Album (6)
  • WAG (3)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Pruvost - September 25, 2022
Продавец Pruvost
Дата 25 сентября 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Karamitsos - September 11, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 11 сентября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Wormser Auktionshaus - March 2, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Stephen Album - December 6, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 D на аукционе Stephen Album - September 19, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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