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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1888 года J "Тип 1887-1888" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1888 года J "Тип 1887-1888" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1888 года J "Тип 1887-1888" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,25 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 818,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1888
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1888 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2908 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 120 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
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  • Grün (5)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (2)
  • WAG (2)
Германия 20 пфеннигов 1888 J на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1888 J на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 20 пфеннигов 1888 J на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 126 EUR
Германия 20 пфеннигов 1888 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 J на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 J на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1888 J на аукционе Rauch - May 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 J на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 J на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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