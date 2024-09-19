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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1875 года C "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1875 года C "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1875 года C "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,938,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1875 года со знаком C. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1939 проданному на аукционе London Coins LTD за 180 GBP. Торги состоялись 30 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Германия 20 пфеннигов 1875 C на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Германия 20 пфеннигов 1875 C на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Германия 20 пфеннигов 1875 C на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 20 пфеннигов 1875 C на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 20 пфеннигов 1875 C на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 C на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 C на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 C на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Германия 20 пфеннигов 1875 C на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 C на аукционе CoinsNB - March 19, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 C на аукционе Naumann - January 2, 2022
Продавец Naumann
Дата 2 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1875 C на аукционе London Coins - December 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 C на аукционе London Coins - March 17, 2018
Продавец London Coins
Дата 17 марта 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 C на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 C на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 C на аукционе Heritage - January 12, 2010
Германия 20 пфеннигов 1875 C на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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