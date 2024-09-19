Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1875 года C "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,938,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1875 года со знаком C. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1939 проданному на аукционе London Coins LTD за 180 GBP. Торги состоялись 30 ноября 2019.
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 17 марта 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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