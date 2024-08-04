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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1876 года B "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1876 года B "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1876 года B "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,089,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1876 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1264 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 170 EUR. Торги состоялись 10 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Baldwin's (1)
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  • Stephen Album (1)
  • WAG (2)
  • Zöttl (1)
Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Schulman - June 27, 2024
Продавец Schulman
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Nomisma Aste - November 13, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 13 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 12, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Heritage - December 4, 2014
Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Heritage - December 4, 2014
Продавец Heritage
Дата 4 декабря 2014
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 B на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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