Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1876 года B "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,089,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1876 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1264 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 170 EUR. Торги состоялись 10 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 декабря 2014
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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