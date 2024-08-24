Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1877 года F "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 700,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1877 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 759 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1000 USD. Торги состоялись 9 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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