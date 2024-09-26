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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1890 года J "Тип 1890-1892" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1890 года J "Тип 1890-1892" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1890 года J "Тип 1890-1892" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,25 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 410,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1890
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1890 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 385 EUR. Торги состоялись 24 июня 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (3)
  • HIRSCH (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (2)
  • Monnaies d'Antan (1)
Германия 20 пфеннигов 1890 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 20 пфеннигов 1890 J на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 20 пфеннигов 1890 J на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Германия 20 пфеннигов 1890 J на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 J на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 J на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 J на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2017
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 J на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 J на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 J на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 J на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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