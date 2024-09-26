Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1890 года J "Тип 1890-1892" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,25 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 410,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1890
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1890 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 385 EUR. Торги состоялись 24 июня 2013.
Сохранность
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- Cieszyńskie CN (1)
- Emporium Hamburg (2)
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- Kroha (1)
- Künker (2)
- Monnaies d'Antan (1)
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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