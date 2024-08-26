Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1876 года F "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,635,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1876 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 161 USD. Торги состоялись 28 октября 2009.
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Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 12 апреля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность AU
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Для продажи 20 пфеннигов 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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