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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1876 года F "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1876 года F "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1876 года F "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,635,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1876 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 161 USD. Торги состоялись 28 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Александр - April 17, 2024
Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS60
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Stephen Album - April 12, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 12 апреля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Stephen Album - May 4, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 20 пфеннигов 1876 F на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность MS67 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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