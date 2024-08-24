Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1888 года E "Тип 1887-1888" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,25 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 744,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1888
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1888 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 40198 проданному на аукционе Heritage Auctions за 329 USD. Торги состоялись 24 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 апреля 2016
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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