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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1888 года E "Тип 1887-1888" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1888 года E "Тип 1887-1888" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1888 года E "Тип 1887-1888" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,25 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 744,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1888
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1888 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 40198 проданному на аукционе Heritage Auctions за 329 USD. Торги состоялись 24 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
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  • Heritage (1)
  • Höhn (2)
  • Katz (3)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • WAG (3)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе Heritage - April 24, 2016
Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе Heritage - April 24, 2016
Продавец Heritage
Дата 24 апреля 2016
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1888 E на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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