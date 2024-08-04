Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1873 года F "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 450,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1873 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4380 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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