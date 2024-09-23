Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1873-1877 года "Тип 1873-1877". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1873-1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (9)
Цены на аукционах
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Сохранность
- Все фирмы
- Möller (1)
- Teutoburger (3)
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