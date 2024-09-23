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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1873-1877 года "Тип 1873-1877". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1873-1877 года "Тип 1873-1877" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1873-1877 года "Тип 1873-1877" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1873-1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1873-1877 года. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
  • Teutoburger (3)
Германия 20 пфеннигов 1873-1877 на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1873-1877 на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1873-1877 на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1873-1877 на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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