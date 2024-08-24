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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1876 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1876 года A "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1876 года A "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,959,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1876 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1615 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münzen & Medaillen (1)
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  • WAG (1)
  • WCN (1)
Германия 20 пфеннигов 1876 A на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Германия 20 пфеннигов 1876 A на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Германия 20 пфеннигов 1876 A на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Германия 20 пфеннигов 1876 A на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 20 пфеннигов 1876 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 A на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 12, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 A на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 A на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 A на аукционе Heritage - January 12, 2010
Германия 20 пфеннигов 1876 A на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 A на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 A на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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