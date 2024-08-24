Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1876 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,959,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1876 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1615 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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