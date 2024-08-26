Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1890 года A "Тип 1890-1892" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,25 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,716,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1890
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1890 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1236 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 20 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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