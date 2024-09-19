Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1876 года C "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,911,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1876 года со знаком C. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1423 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 161 USD. Торги состоялись 28 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 14 USD
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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