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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1876 года C "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1876 года C "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1876 года C "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,911,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1876 года со знаком C. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1423 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 161 USD. Торги состоялись 28 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Германия 20 пфеннигов 1876 C на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 C на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 C на аукционе CoinsNB - March 19, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность AU
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 20 пфеннигов 1876 C на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 14 USD
Германия 20 пфеннигов 1876 C на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 20 пфеннигов 1876 C на аукционе Gorny & Mosch - March 13, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 C на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 C на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 C на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 C на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 C на аукционе Rauch - December 14, 2014
Продавец Rauch
Дата 14 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 C на аукционе Goldberg - October 29, 2009
Германия 20 пфеннигов 1876 C на аукционе Goldberg - October 29, 2009
Продавец Goldberg
Дата 29 октября 2009
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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