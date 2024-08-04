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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1874 года H "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1874 года H "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1874 года H "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,842,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1874 года со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3773 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Германия 20 пфеннигов 1874 H на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 20 пфеннигов 1874 H на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Германия 20 пфеннигов 1874 H на аукционе Stack's - May 14, 2018
Германия 20 пфеннигов 1874 H на аукционе Stack's - May 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Германия 20 пфеннигов 1874 H на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 20 пфеннигов 1874 H на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 20 пфеннигов 1874 H на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 H на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 H на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1874 H на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 H на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 H на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 H на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 H на аукционе Frühwald - November 12, 2011
Продавец Frühwald
Дата 12 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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