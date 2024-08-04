Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1874 года H "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,842,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1874 года со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3773 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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