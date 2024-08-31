Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1874 года F "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1874 года F "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1874 года F "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,222,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1874 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1535 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 130 EUR. Торги состоялись 4 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • Stack's (1)
  • WAG (2)
Германия 20 пфеннигов 1874 F на аукционе Stack's - January 16, 2024
Германия 20 пфеннигов 1874 F на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Германия 20 пфеннигов 1874 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 20 пфеннигов 1874 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 84 USD
Германия 20 пфеннигов 1874 F на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1874 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1874 F на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1874 F на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1874 F на аукционе Künker - July 9, 2015
Продавец Künker
Дата 9 июля 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1874 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 20 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск