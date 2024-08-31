Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1874 года F "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,222,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1874 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1535 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 130 EUR. Торги состоялись 4 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (2)
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 84 USD
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность UNC
Цена
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