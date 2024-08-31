Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1873 года E "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1873 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5974 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 11 октября 2012.
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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