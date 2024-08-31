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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1873 года E "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1873 года E "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1873 года E "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1873 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5974 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 11 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
675 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
918 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Stack's - June 23, 2021
Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 E на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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