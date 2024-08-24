Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1876 года J "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,272,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1876 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе MDC Monaco за 130 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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