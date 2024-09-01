Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1874 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,830,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1874 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 15204 проданному на аукционе Heritage Auctions за 588 USD. Торги состоялись 27 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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