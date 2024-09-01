20 пфеннигов 1874 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1874 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 15204 проданному на аукционе Heritage Auctions за 588 USD. Торги состоялись 27 марта 2014.

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