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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1874 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1874 года A "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1874 года A "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,830,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1874 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 15204 проданному на аукционе Heritage Auctions за 588 USD. Торги состоялись 27 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MUNZE (1)
  • WAG (3)
Германия 20 пфеннигов 1874 A на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1874 A на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 20 пфеннигов 1874 A на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 20 пфеннигов 1874 A на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 A на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 A на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 A на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 A на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 A на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 A на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1874 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 A на аукционе Heritage - March 27, 2014
Германия 20 пфеннигов 1874 A на аукционе Heritage - March 27, 2014
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1874 A на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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