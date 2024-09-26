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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1875 года D "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1875 года D "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1875 года D "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,032,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1875 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3588 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 110 EUR. Торги состоялись 7 марта 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • InAsta (1)
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  • Rauch (1)
  • WAG (1)
Германия 20 пфеннигов 1875 D на аукционе InAsta - February 8, 2024
Продавец InAsta
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 20 пфеннигов 1875 D на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 20 пфеннигов 1875 D на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 D на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 D на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 D на аукционе Aurea - December 10, 2015
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 D на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 D на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 D на аукционе Heritage - February 14, 2010
Германия 20 пфеннигов 1875 D на аукционе Heritage - February 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 D на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 D на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2004
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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