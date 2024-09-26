Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1875 года D "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,032,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1875 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3588 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 110 EUR. Торги состоялись 7 марта 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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